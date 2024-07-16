Aydan Şener: Sürekli ekranda olayım diye kaygılar taşımadım

61 yaşındaki ünlü oyuncu Aydan Şener, “İnsanlara hep bir şekilde dizilerle, filmlerle, sonrasında tiyatroyla ulaştım. Ara verdiğim dönemler de oldu. Ben öyle sürekli gündemde olayım, sürekli ekranlarda olayım gibi kaygılar hiç taşımadım. Bazen üç, beş sene hiçbir şey yapmadığım dönemler de oldu. Ama çok şükür insanlar beni unutmadılar. İlk zamanlar verdiğim röportajlarda da bunu hep söylemişimdir. Popüler olmak değil, hedefim kalıcı olmak, diye. Bunu başarmışım ki hiçbir şey yapmasam da gündemde olmasam da insanlar beni unutmuyorlar” dedi.