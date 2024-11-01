Anasayfa Magazin Aynı şarkıda buluşan İlker Kaleli'den sevgilisi Sıla'ya teşekkür: İyi ki varsın benim canım
Aynı şarkıda buluşan İlker Kaleli'den sevgilisi Sıla'ya teşekkür: İyi ki varsın benim canım
Sıla ve İlker Kaleli'nin birlikte yaptığı ilk şarkıları "Kapkara" tüm dijital platformlar üzerinden yayınlandı. İlker Kaleli sosyal medya hesabından şarkıyı söyledikleri kareleri paylaşarak sevgilisi Sıla'ya teşekkür etti.
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Uzun süredir oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşayan şarkıcı Sıla Gençoğlu, geçtiğimiz günlerde Harbiye Açıkhava’da sevenleriyle buluştu.
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Sıla Gençoğlu, sahneye sevgilisini davet etti. İkili birlikte besteledikleri “Kapkara” adlı şarkıyı ilk kez seslendirdi.
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Sıla ve İlker Kaleli'nin birlikte yaptığı ilk şarkıları "Kapkara" tüm dijital platformlar üzerinden bugün yayınlandı.
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Ünlü oyuncu, sevgilisiyle sahnede çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.