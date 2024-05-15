Ayşe Kırca: Dünyadaki en iyi komedyenlerden biri Doğu

Ayşe Kırca, ''Doğduğum andan itibaren babamdan hep eğitim aldım. Oyunculuk konusunda tüyoları hep vardı. Babam bana çok güvenirdi, 'Benim kızım yapar' derdi hep. Hep yanımdaydı. Her şeyi bana bırakırdı. Annem daha detaycıdır ve mükemmeliyetçidir. O yüzden hep yaptığım şeye karşı motiveydim. Babam, evin içerisinde resim, heykel yapar ya da yazardı. Ben de bir saniye boş durmayı sevmiyorum. Ben de resim yapıyorum. Bana bunları aşıladı" dedi.
'İNŞALLAH ANNEM YA DA DOĞU İLE KOMEDİ YAPARIM'
Yeni sezon için dizi görüşmeleri olduğunu belirten oyuncu, "Annem tiyatro yapıyor. Annem dizi temposundan biraz yoruluyor. Tiyatro beslediği için onu yapıyor. Amerika'da oyunculuk okudum. Profesyonel olarak komedi yapmadım, denemek istiyorum. İnşallah annem ya da Doğu (Demirkol) ile yaparım.
'İKİ DELİ'
En çok annem ile babamın kavga skeçlerini seviyorum" diye açıklama yapan Ayşe Kırca, "O kavgaların gerçeklik payı var mı?" sorusuna, "Olmaz mı? İki deli" yanıtını verdi. Babasıyla annesinin yıllar sonra tekrar barışıp evlenmelerine ise oyuncu, "Çok küçüktüm, sanırım yedi yaşındaydım. Düğününe gittim. Enteresandı. Psikolojimi bozdu" diyerek, esprisini yaptı.
'DOĞU'YU BABAMA BENZETİYORUM'
Kırca, "Günümüz komedyenleri nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Büyük konuşmak gibi olmasın ama babamdan sonra Türkiye'deki en iyi isim... Babama da benzetiyorum. Annem de çok benzetiyor. Dünyadaki en iyi komedyenlerden biri Doğu" cevabını verdi.