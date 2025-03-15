Anasayfa Magazin Ayşecan Tatari ayrılığı doğum gününde doğruladı: Aile olmak baki, sevgililik ise bitebiliyor
Ayşecan Tatari ayrılığı doğum gününde doğruladı: Aile olmak baki, sevgililik ise bitebiliyor
Bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinde Duygu karakterini canlandıran Ayşecan Tatari ve eşi Edip Tepeli'nin boşandıkları iddia edilmişti. 36. yaş gününü eşi ve kızıyla kutlayan Tatari, boşanma iddialarını da doğruladı.
1 / 5
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Duygu karakteriyle tanınan Ayşecan Tatari, kendisi gibi oyuncu Edip Tepeli ile 2017 yılında New York'ta evlenmişti.
2 / 5
Mutlulukları ile örnek gösterilen çift, 2020 yılında ise kızları Müjgan'ı kucaklarına almıştı.
3 / 5
Oyuncu çift Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli’nin bir süredir evliliklerini kurtarmaya çalıştıkları, ancak fikir ayrılığı nedeniyle yollarını ayırma kararı aldıkları iddia edilmişti.
4 / 5
Ünlü oyuncu, doğum günü pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Tatari, paylaşımına düştüğü notla ayrılık haberlerini doğruladı.