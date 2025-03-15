Ayşecan Tatari ayrılığı doğum gününde doğruladı: Aile olmak baki, sevgililik ise bitebiliyor

Bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinde Duygu karakterini canlandıran Ayşecan Tatari ve eşi Edip Tepeli'nin boşandıkları iddia edilmişti. 36. yaş gününü eşi ve kızıyla kutlayan Tatari, boşanma iddialarını da doğruladı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Ayşecan Tatari ayrılığı doğum gününde doğruladı: Aile olmak baki, sevgililik ise bitebiliyor - Resim : 1

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Duygu karakteriyle tanınan Ayşecan Tatari, kendisi gibi oyuncu Edip Tepeli ile 2017 yılında New York'ta evlenmişti. 

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Ayşecan Tatari ayrılığı doğum gününde doğruladı: Aile olmak baki, sevgililik ise bitebiliyor - Resim : 2

Mutlulukları ile örnek gösterilen çift, 2020 yılında ise kızları Müjgan'ı kucaklarına almıştı.

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Ayşecan Tatari ayrılığı doğum gününde doğruladı: Aile olmak baki, sevgililik ise bitebiliyor - Resim : 3

Oyuncu çift Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli’nin bir süredir evliliklerini kurtarmaya çalıştıkları, ancak fikir ayrılığı nedeniyle yollarını ayırma kararı aldıkları iddia edilmişti.

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Ayşecan Tatari ayrılığı doğum gününde doğruladı: Aile olmak baki, sevgililik ise bitebiliyor - Resim : 4

Ünlü oyuncu, doğum günü pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Tatari, paylaşımına düştüğü notla ayrılık haberlerini doğruladı. 