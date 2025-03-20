Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli ayrılığına Aliye Uzunatağan’dan açıklama: Ayrılığa çok üzülmedim

Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan ikiliden Tatari, 36'ncı yaş gününü kızı Müjgan ve Tepeli ile birlikte kutladı. Ünlü oyuncu, doğum günü pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Tatari, paylaşımına düştüğü notla ayrılık haberlerini doğruladı.