Anasayfa Magazin Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli ayrılığına Aliye Uzunatağan’dan açıklama: Ayrılığa çok üzülmedim
Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli ayrılığına Aliye Uzunatağan’dan açıklama: Ayrılığa çok üzülmedim
Aliye Uzunatağan, kızı Ayşecan Tatari’nin eşi Edip Tepeli ile ayrılma kararı hakkında konuştu. Usta oyuncu “Ayrılığa çok üzülmedim. Torunum üzülseydi üzülürdüm, o da kabul etti. Çocukların hepsi iyi” dedi.
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Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Duygu karakteriyle tanınan Ayşecan Tatari, kendisi gibi oyuncu Edip Tepeli ile 2017 yılında New York'ta dünyaevine girdi.
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Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, 2020 yılında da kızları Müjgan'ı kucaklarına aldı.
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Geçtiğimiz haftalarda Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli'nin bir süredir evliliklerini kurtarmaya çalıştıkları, ancak fikir ayrılığı nedeniyle yollarını ayırma kararı aldıkları iddia edilmişti.
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Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan ikiliden Tatari, 36'ncı yaş gününü kızı Müjgan ve Tepeli ile birlikte kutladı. Ünlü oyuncu, doğum günü pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Tatari, paylaşımına düştüğü notla ayrılık haberlerini doğruladı.