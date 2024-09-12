Ayşegül Aldinç yıllar sonra itiraf etti: Beni engelleyenleri biliyorum

Ayşegül Aldinç, ailesiyle alakalı "Mutlu bir ailede büyüdüm. Annem, öğretmen olduğu için işi olduğunda beni komşulara bırakırdı. Ben de onlara şarkılar söylerdim, sıkılmasınlar diye. Şov dünyası işine o zaman başladım diyebiliriz" ifadelerini kullandı.