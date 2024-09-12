Ayşegül Aldinç yıllar sonra itiraf etti: Beni engelleyenleri biliyorum

Oyuncu, şarkıcı ve söz yazarı Ayşegül Aldinç NTV ekranlarında Ceyda Düvenci'nin sunduğu 'Bambaşka Sohbetler' programına konuk oldu.
Ayşegül Aldinç, ailesiyle alakalı "Mutlu bir ailede büyüdüm. Annem, öğretmen olduğu için işi olduğunda beni komşulara bırakırdı. Ben de onlara şarkılar söylerdim, sıkılmasınlar diye. Şov dünyası işine o zaman başladım diyebiliriz" ifadelerini kullandı.
"HER ŞEYİ AŞKLA YAPIYORUM"
"Her şeyi aşkla yapıyorum" diyen Aldinç, "Sahnede eğlenmezsem bu işi yapamam. O yüzden benim konserlerime gelenlere de bunu tattırmaya çalışıyorum" dedi.
'KISKANILDIĞIMI VE ENGELLENDİĞİMİ BİLİYORUM'
"Sektörde çok fazla dostum yok" ifadelerini kullanan Aldinç, kariyerinin ilk yıllarında yaşadıklarını itiraf etti:
Ünlü isim, Düvenci'nin "Kadınlar tarafından sevgiyle sarmalandın mı?" sorusuna "Kıskanıldığımı ve engellendiğimi biliyorum. Bunların kim olduğunu da biliyorum" diye yanıt verdi.