Ayşegül Aldinç yıllar sonra itiraf etti: Beni engelleyenleri biliyorum

Ceyda Düvenci'nin Bambaşka Sohbetler programına konuk olan Ayşegül Aldinç, sanat hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Ayşegül Aldinç yıllar sonra itiraf etti: Beni engelleyenleri biliyorum - Resim : 1

Oyuncu, şarkıcı ve söz yazarı Ayşegül Aldinç NTV ekranlarında Ceyda Düvenci'nin sunduğu 'Bambaşka Sohbetler' programına konuk oldu.

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Ayşegül Aldinç yıllar sonra itiraf etti: Beni engelleyenleri biliyorum - Resim : 2

Ayşegül Aldinç, ailesiyle alakalı "Mutlu bir ailede büyüdüm. Annem, öğretmen olduğu için işi olduğunda beni komşulara bırakırdı. Ben de onlara şarkılar söylerdim, sıkılmasınlar diye. Şov dünyası işine o zaman başladım diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

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Ayşegül Aldinç yıllar sonra itiraf etti: Beni engelleyenleri biliyorum - Resim : 3

"HER ŞEYİ AŞKLA YAPIYORUM"

"Her şeyi aşkla yapıyorum" diyen Aldinç, "Sahnede eğlenmezsem bu işi yapamam. O yüzden benim konserlerime gelenlere de bunu tattırmaya çalışıyorum" dedi.

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Ayşegül Aldinç yıllar sonra itiraf etti: Beni engelleyenleri biliyorum - Resim : 4

'KISKANILDIĞIMI VE ENGELLENDİĞİMİ BİLİYORUM'

"Sektörde çok fazla dostum yok" ifadelerini kullanan Aldinç, kariyerinin ilk yıllarında yaşadıklarını itiraf etti:

Ünlü isim, Düvenci'nin "Kadınlar tarafından sevgiyle sarmalandın mı?" sorusuna "Kıskanıldığımı ve engellendiğimi biliyorum. Bunların kim olduğunu da biliyorum" diye yanıt verdi.