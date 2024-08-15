Ayşegül Aldinç’ten nostaljik paylaşım

Aldinç, daha önce de yıllar önce çekilen siyah beyaz fotoğrafına "Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nu ( şimdiki adıyla Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ) bitirdikten sonra 4 yıl Yıldız Parkı içinde bulunan Yıldız Porselen’de ( ki Sümerbank’a bağlıydı o zaman) önce stajyer öğrenci sonra da desinatör olarak devlet memuru statüsünde çalışmıştım. Fotoğrafta kıvançla eserimin önünde görülüyorum. Böyle lenger tabak denir kocca tabaklara, vazo ve çeşitli porselen objelere serbest çalışmalar yapardık. Şablonlu klasik çalışmalar da olurdu arada. Eurovision’da yarışıp ayağımın tozuyla işe döndüğüm yıl. Yarışma konusunda müdüriyetten izinliyim tabii.

Hiç unutmam askere gider gibi uğurlanmıştım.

Saçlarım kısa o vakit. Cesaret edip kestirmişim. O yıllar “Aslan Başı” moda. Niye bu isim konmuş belli değil! Ensede de bi parça saç olduğundan yele sayılıyorsa demek.Sonra onu da kestirmişim. Lafı da kısa kesiim o zaman ben. Kimi uzun yazıyorsun diyor kimi 'Sen yaz biz okuyalım' şeklinde hoş bir yaklaşım içersinde. Ben ikinciyi yeğliyorum tabiyatıyla..." notunu düşmüştü.