Ayşenur Yazıcı: Ölümün nasıl bir şey olduğunu anladım
Geçtiğimiz aylarda geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yoğun bakımda kalan ve tedavi gören ünlü spiker Ayşenur Yazıcı, yaşadığı zor süreci anlattı.
1990-2011 yılları arasında özel televizyonlarda ve TRT'de spiker ve sunucusu olarak görev yapan Ayşenur Yazıcı, geçirdiği rahatsızlık sonrası günlerce yoğun bakımda tedavi görmüştü. Sağlığına yeniden kavuşan Yazıcı, yaşadığı zorlu dönemi gözyaşlarıyla anlattı.
Mine Özbek'in YouTube kanalına konuk olan Yazıcı, ''Çok sağlıklı bir kadın değildim. Normal herkes gibi bir insandım. 65 yaşındaki bir kadına göre koroner bir rahatsızlığım yoktu. Şekerim yok. Bir tek koah’ım vardı. Sigarayı bırakana kadar geçen süre içerisinde kendime verdiğim harabiyet. Sigara yüzünden ciğerlerim sudan geçmiş. Aikido yapan bir insanım, hafta da bir hem enerjimi hem evrenle olan bağımı hem kendimi savunmak için bazı yöntemleri geliştirmek. İçki içmem, kötü alışkanlığım yoktur. Takıntılıyım. 'Oh be emekliliğimin tadını çıkaracağım' dediğim anda bir check-up da kalpten çıkan aort ikiye ayrılıyor. Böbreklere sağ böbreğe giden aortta bir çatlak, o çatlağı tıkamış bir pıhtı görülüyor. Saatli bomba gibi stent takalım dedi doktorum" dedi.
'7.5 SAAT AMELİYATTA KALMIŞIM'
Ünlü isim, sözlerine "4 gün yoğun bakımda kaldım. Her şey güzeldi ve beni saldılar. 1 hafta geçmeden 22 tansiyon öleceğim beynim patlayacak. Sanki birisi içeriden hava veriyor beynime ve kafam şişiyormuş gibi. Acile gittim. Damardan tansiyon düşürücü verip eve yolluyorlar. 5-6 branş beni ayrı yere sürükleyip ayrı ilaçlar verdiler. Bayramdan sonra kendi doktoruma gittim ve stent kaymış dediler. İkinci ameliyata aldılar beni ama sonrasını hatırlamıyorum. 7.5 saat içeride kalmışım" diye konuştu.
''ÖLDÜYSEM SÖYLEYİN''
15 gün boyunca yoğun bakımda kaldığını ifade eden Yazıcı, "15. gün sonrasından itibaren hatırlıyorum. Nerede olduğumu anlamaya başladım. Bir gün kız kardeşime 'Neşe ben öldüm, bana söylemiyor musunuz?' dedim. Dediğime de güldüm. Çünkü eğer öldüysem öbür tarafta olmam lazım ama derler ya hep çok sevdikleri, kaygı duydukları varsa arkasında bıraktığı insan bir türlü araftan geçemezmiş. Ölmüşüm de orada vücudum varmış da ben başka bir yerde onu canlandırarak yaşıyormuşum gibi hissettim. Öldüysem söyleyin de bana gideyim dedim. Neşe de 'Yok be abla bak kıymalı patates yiyorsun' dedi. Psikolojik olarak hoş bir şey değil" ifadelerini kullandı.