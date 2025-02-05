Ayşenur Yazıcı: Ölümün nasıl bir şey olduğunu anladım

Mine Özbek'in YouTube kanalına konuk olan Yazıcı, ''Çok sağlıklı bir kadın değildim. Normal herkes gibi bir insandım. 65 yaşındaki bir kadına göre koroner bir rahatsızlığım yoktu. Şekerim yok. Bir tek koah’ım vardı. Sigarayı bırakana kadar geçen süre içerisinde kendime verdiğim harabiyet. Sigara yüzünden ciğerlerim sudan geçmiş. Aikido yapan bir insanım, hafta da bir hem enerjimi hem evrenle olan bağımı hem kendimi savunmak için bazı yöntemleri geliştirmek. İçki içmem, kötü alışkanlığım yoktur. Takıntılıyım. 'Oh be emekliliğimin tadını çıkaracağım' dediğim anda bir check-up da kalpten çıkan aort ikiye ayrılıyor. Böbreklere sağ böbreğe giden aortta bir çatlak, o çatlağı tıkamış bir pıhtı görülüyor. Saatli bomba gibi stent takalım dedi doktorum" dedi.