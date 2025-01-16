Azra Akın ile yönetmen arasında gerginlik: Yollarımız ayrıldı...
Kaktüs Çiçeği adlı tiyatro oyununda rol alan Azra Akın, talihsiz bir kaza geçirince oyunun yönetmeni ile arasında gerilim yaşandı.
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2002 Dünya Güzeli Azra Akın, uzun bir süre sonra sahnelere geri dönmüştü.
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2017 yılında Atakan Koru ile dünyaevine giren ve iki çocuğu olan Akın, Kaktüs Çiçeği adlı tiyatro oyununda rol almaya başladı.
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Sabah'ın haberine göre, Akın merdivenden düşerek belini incitti ve rol aldığı Kaktüs Çiçeği'nin oyunları iptal oldu.
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Sanat yönetmeni Kemal Başar, Akın'ın telefonlarına çıkmadığını, geçmiş olsun demek için bile ulaşamadıklarını söyledi ve "Tiyatro sanatının ilkeleri gereği kendisiyle yollarımız ayrıldı" diye ekledi.