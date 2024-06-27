Anasayfa Magazin Babasını kaybeden Volkan Demirel'den duygulandıran paylaşım: "Bu kadar erken, hazırlıksız çaresiz bıraktın beni..."
Babasını kaybeden Volkan Demirel'den duygulandıran paylaşım: "Bu kadar erken, hazırlıksız çaresiz bıraktın beni..."
Babasını kaybeden ünlü futbolcu ve teknik direktör Volkan Demirel, sosyal medya hesabından hayranlarını duygulandıran bir paylaşım yaptı.
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Eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel'in babası Ali Naci Demirel (71), önceki gün Muğla'nın Bodrum ilçesinde vefat etmişti. Geçirdiği rahatsızlık sonucu doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Ali Naci Demirel, son yolculuğuna uğurlandı.
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Tarifsiz bir acı yaşayan Volkan Demirel, babasının cenazesinde taziyeleri kabul etti. Ünlü teknik direktör, cenaze namazı sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.
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Önceki gün babasını toprağa veren ünlü isim, bugün de sosyal medya hesabından babasına veda paylaşımı yaptı.
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Önceki gün babasını toprağa veren ünlü isim, bugün de sosyal medya hesabından babasına veda paylaşımı yaptı.