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Babasının izinden gidiyor! İbrahim Kutluay oğlu Ömer ile spor yaptığı anları paylaştı
Tescilli güzel Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay geçtiğimiz günlerde 15 yaşına giren oğlu Ömer ile spor yaptığı anları paylaştı. Baba oğulun video'suna "Babasının izinden gidiyor" yorumları yapıldı...
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Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile manken Demet Şener'in oğulları Ömer Kutluay, genç yaşında büyük bir başarıya imza atmış, Real Madrid'in basketbol takımına transfer olmuştu.
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Babasının izinden giden basketbol kariyerine odaklanan genç yetenek Ömer Kutluay geçtiğimiz günlerde ailesinin yanına İstanbul'a geldi.
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Demet Şener sosyal medya hesabından 15 yaşına basan oğlu Ömer Kutluay ile paylaşım yaparak doğum gününü kutladı.
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İbrahim Kutluay da oğlu Ömer ile spor yaptığı anları paylaştı. İbrahim Kutluay ile oğlu Ömer Kutluay'a yorum ve beğeni yağdı.