Bade İşçil: Kimseyi kendime layık görmüyorum

Milliyet'in haberine göre oyuncu, Gökçe Bahadır'ın, "Erkekler güçlü kadınları kaldıramıyor" sözlerine, "Erkeğine bağlı. Taşıyabilmek ve öz kitleye bağlı... Kadın güçlü olunca belki erkeğe katlanmıyor? Erkeğin taşıyamadığını nereden biliyoruz? Anlaştıktan sonra kimse kimseye güç göstermiyor. Güç göstermek için ilişki göstermez. İnsanların dolduruşu ve etrafın etkisine dayanabilecek biri lazım bizim sektörde. Kulaklarını kapatabilmesi lazım. İnsanlar hep bir şey söyler. Kişiye güvenecek. İlişki ne, nasıl yaşanır?" diyerek, espri yaptı.