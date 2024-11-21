Bade İşçil: Kimseyi kendime layık görmüyorum
Ünlü oyuncu Bade İşçil önceki gün Bebek Parkı’nda spor yaparken görüntülendi. Ünlü oyuncu özel hayatı hakkında konuştu.
İş insanı Malkoç Sulap ile 2013-2016 yılları arasında evli kalan ve bu ilişkiden Azur adında bir oğlu olan güzel oyuncu, Bebek'te görüntülendi.
Milliyet'in haberine göre oyuncu, Gökçe Bahadır'ın, "Erkekler güçlü kadınları kaldıramıyor" sözlerine, "Erkeğine bağlı. Taşıyabilmek ve öz kitleye bağlı... Kadın güçlü olunca belki erkeğe katlanmıyor? Erkeğin taşıyamadığını nereden biliyoruz? Anlaştıktan sonra kimse kimseye güç göstermiyor. Güç göstermek için ilişki göstermez. İnsanların dolduruşu ve etrafın etkisine dayanabilecek biri lazım bizim sektörde. Kulaklarını kapatabilmesi lazım. İnsanlar hep bir şey söyler. Kişiye güvenecek. İlişki ne, nasıl yaşanır?" diyerek, espri yaptı.
Oyuncu, "İstemediğiniz bir projeyi ücreti iyi diye kabul eder misiniz?" sorusuna, "İhtiyacım ve borcum varsa. Ne iş olsa yapacağız. Allah muhtaç etmesin" yanıtını verdi.
Sevgilisi olmadığını belirten İşçil, "Bir ilişkim yok. Olması için de çabam yok. Aramıyorum. Aşka küsmedim. Herhalde kimseye kendimi layık görmüyorum. Biriyle tanışıp, hissettiğim biri olmadı" dedi.