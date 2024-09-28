Bade İşçil'den Buray ile aşk açıklaması

Önceki akşam Tersane İstanbul'da düzenlenen bir partiye birlikte katılan Bade İşçil ve Buray, haklarındaki aşk dedikodularına açıklama getirdi.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
1 / 4
Bade İşçil'den Buray ile aşk açıklaması - Resim : 1

Bade İşçil ile Buray, Tersane İstanbul’da düzenlenen partide basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

2 / 4
Bade İşçil'den Buray ile aşk açıklaması - Resim : 2

'BÖYLE ÇAT DİYE SORULMAZ'

Buray yöneltilen 'aşk' sorusu üzerine “Böyle çat diye sorulmaz!” dedi. Bade İşçil ise “Çok iyi anlaşıyoruz, Allah bozmasın” ifadelerini kullandı.

3 / 4
Bade İşçil'den Buray ile aşk açıklaması - Resim : 3

'5-6 SENEDİR TANIYORUZ BİRBİRİMİZİ'

Buray ünlü oyuncu Bade İşçil ile ilişkisi hakkında şöyle konuştu: “Biz 5-6 senedir tanıyoruz birbirimizi. Çok iyi bir arkadaşlığımız, dostluğumuz var. Birlikte çok eğleniyoruz. Gezilere, konserlere gidiyoruz. Olay bundan ibaret.” 

4 / 4
Bade İşçil'den Buray ile aşk açıklaması - Resim : 4