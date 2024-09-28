Bade İşçil'den Buray ile aşk açıklaması
Önceki akşam Tersane İstanbul'da düzenlenen bir partiye birlikte katılan Bade İşçil ve Buray, haklarındaki aşk dedikodularına açıklama getirdi.
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Bade İşçil ile Buray, Tersane İstanbul’da düzenlenen partide basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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'BÖYLE ÇAT DİYE SORULMAZ'
Buray yöneltilen 'aşk' sorusu üzerine “Böyle çat diye sorulmaz!” dedi. Bade İşçil ise “Çok iyi anlaşıyoruz, Allah bozmasın” ifadelerini kullandı.
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'5-6 SENEDİR TANIYORUZ BİRBİRİMİZİ'
Buray ünlü oyuncu Bade İşçil ile ilişkisi hakkında şöyle konuştu: “Biz 5-6 senedir tanıyoruz birbirimizi. Çok iyi bir arkadaşlığımız, dostluğumuz var. Birlikte çok eğleniyoruz. Gezilere, konserlere gidiyoruz. Olay bundan ibaret.”
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