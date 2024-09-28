Bade İşçil'den Buray ile aşk açıklaması

'5-6 SENEDİR TANIYORUZ BİRBİRİMİZİ'

Buray ünlü oyuncu Bade İşçil ile ilişkisi hakkında şöyle konuştu: “Biz 5-6 senedir tanıyoruz birbirimizi. Çok iyi bir arkadaşlığımız, dostluğumuz var. Birlikte çok eğleniyoruz. Gezilere, konserlere gidiyoruz. Olay bundan ibaret.”