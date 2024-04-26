Bade İşcil'den Sadettin Saran'a: Fener'e başkan olsun

Geçtiğimiz günlerde muhabirlere kalbinin dolu olduğunu söyleyen 40 yaşındaki İşçil, ''Kriterlerime bakıyorum. Kendi kendime gelin güvey oluyorum. Daha bir yemeğe çıkalım görüşelim de. Değerlendirmedeyim. Aramız da kalsın şimdilik. Daha açılamadım. Ben daha yeni tanıyorum. Tanıdıkça olursa görürsünüz. Gideceğim teklif edeceğim gözetiyorum şu an.'' demişti.