Bade İşcil'den Sadettin Saran'a: Fener'e başkan olsun

Geçtiğimiz günlerde muhabirlere kalbinin dolu olduğunu söyleyen 40 yaşındaki İşçil, ''Kriterlerime bakıyorum. Kendi kendime gelin güvey oluyorum. Daha bir yemeğe çıkalım görüşelim de. Değerlendirmedeyim. Aramız da kalsın şimdilik. Daha açılamadım. Ben daha yeni tanıyorum. Tanıdıkça olursa görürsünüz. Gideceğim teklif edeceğim gözetiyorum şu an.'' demişti.
SADETTİN SARAN İLE AŞK İDDİASI
Bu açıklamalarının ardından iş insanı Sadettin Saran ile aşk yaşadığı iddia edilen Bade İşçil, "Sadettin Saran ile sevgili misiniz?" sorusu karşısında konuya son noktayı koyarak; şu açıklamayı yapmıştı:
Ben öyle bir şey demedim. Herkes kendi kendine gelin güvey oluyor. Platonik aşk devam ediyor.
'FENER'E BAŞKAN OLSUN'
Geçtiğimiz gün yine Bebek'te yürüyüş yaparken kameralara yansıyan güzel oyuncu Bade İşcil, aşk dedikodularına bu sefer farklı cevap verdi.