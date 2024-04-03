Bahar dizisinde Evren ve Timur kardeş mi? İşte Evren'in hikayesiyle ilgili tüm detaylar
Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Bahar, her bölümüyle izleyicileri ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Bahar dizisinin yeni bölümünde geçmişle ilgili beklenmedik detaylar ortaya çıktı. Peki Bahar dizisinde Evren ve Timur kardeş mi? İşte Evren'in hikayesiyle ilgili tüm detaylar...
Salı günleri yayınlanan Bahar, her bölümle izleyiciyi ekrana daha çok bağlamayı başarıyor. Her bir karakterini ayrı sevdiğimiz diziyle ilgili ilginç bir teori ortaya atıldı.
Bahar dizisinde hikayesi en çok merak edilen karakterlerden biri Evren'di. Ancak bu bölüm gerçek adının Evren olmadığını öğrendik!
Daha önce Evren'in, Timur'un babası Aziz'in adını duyunca dertlenmesi sebebiyle kardeş olduklarını akıllara gelmişti. Çünkü Evren'in Selma adında bir kadının şüpheli ölümüne dair bir haberi okurken uzaklara dalışına da şahit olmuştuk.
"Selma Keskin" adlı bir kadının 5 aylık hamileyken ölmesi sonucu Timur'un babası Aziz Yavuzoğlu'nun yargılanmasından bahsediyoruz. Biz bahsi geçen Selma'nın, Evren'in annesi olduğunu düşünmüştük ama öyle de değilmiş.