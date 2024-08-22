“Bahar” dizisine 3 yeni oyuncu dahil oluyor

Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizide Süreyya’nın sağ kolu Ergün karakteri Eylem olarak değiştirildi. Rolün sahibi başarılı oyuncu Elçin Afacan oldu. Hastanenin yeni doktoru Eylem sadece Süreyya’nın sağ kolu değil, aynı zamanda muhbiridir.