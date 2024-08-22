“Bahar” dizisine 3 yeni oyuncu dahil oluyor

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Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy’u buluşturan “Bahar Uyanmaya Hazır Mısın?” dizisinin 2. sezonu 17 Eylül’de açması planlanıyor.
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“Bahar Uyanmaya Hazır Mısın?” dizisinin yeni sezon çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak. Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin kadrosuna 3 yeni oyuncu katıldı.
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Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizide Süreyya’nın sağ kolu Ergün karakteri Eylem olarak değiştirildi. Rolün sahibi başarılı oyuncu Elçin Afacan oldu. Hastanenin yeni doktoru Eylem sadece Süreyya’nın sağ kolu değil, aynı zamanda muhbiridir.
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Evren’in (Buğra Gülsoy) yetiştirme yurdunda birlikte büyüdüğü en yakın arkadaşı Yusuf’un oğlu Cem’e “Sadakatsiz” dizisiyle yıldızı parlayan Doğan Can Sarıkaya hayat verecek.