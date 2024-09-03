Bahar dizisine sürpriz oyuncu! Başhekim Süreyya geliyor

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, 5 Eylül günü sete çıkarak yeni sezona hazırlanmaya başlayacak. Bahar'a "Başhekim Süreyya" karakteri dahil olurken, bu karakter için sürpriz bir kadın oyuncu transfer edildi.

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Bahar dizisine sürpriz oyuncu! Başhekim Süreyya geliyor - Resim : 1

Merakla beklenen Bahar dizisinin yeni bölümleri yakında başlayacak. Dizi oyuncuları 5 Eylül günü sete çıkacak. 

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Bahar dizisine sürpriz oyuncu! Başhekim Süreyya geliyor - Resim : 2

Neslihan Yeşilyurt yönetmenliğinde senaryosunu Ayça Üzüm'ün yazdığı Bahar'a yeni oyuncular da dahil olmaya devam ediyor. 

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Bahar dizisine sürpriz oyuncu! Başhekim Süreyya geliyor - Resim : 3

Birsen Altuntaş'ın haberine göre hastaneye genç ve otoriter başhekim Süreyya Biçer dahil oldu. Altuntaş'ın haberine göre  başhekim Süreyya rolüne Büşra Pekin hayat verecek. 

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Bahar dizisine sürpriz oyuncu! Başhekim Süreyya geliyor - Resim : 4

Daha önce de kadroya Elçin Afacan, Doğan Can Sarıkaya ve Nizam Namidar dahil olmuştu.