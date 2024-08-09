‘Bahar’ dizisini sevenlerin beklediği haber! Yeni sezon tarihi belli oldu

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Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy’un başrollerinde bulunduğu "Bahar" dizisinin yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 20 Ağustos'tan sonra sete çıkacak olan dizinin ikinci sezonu, 17 Eylül Salı günü başlayacak.
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Dizinin yeni sezonunda, 6 yeni karakter hikayeye dahil olacak. Bu karakterlerin arasında, Peran Vakfı'nın başhekimi 'Süreyya' ve onun sağ kolu 'Ergün'ün yanı sıra, Devrim Kabacaoğlu’nun hayat verdiği Uğur’un babası 'Habip', 'Evren'in manevi oğlu 'Cem', Peran Vakfı’nın kantininde çalışan 'Kiraz' ve 'Çağla'nın arkadaşı 'Zuhal' katılacak.
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MF Yapım imzalı dizinin senaryosunu Ayça Üzüm ve ekibi kaleme alıyor, yönetmen koltuğunda ise Neslihan Yeşilyurt oturuyor.