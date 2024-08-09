‘Bahar’ dizisini sevenlerin beklediği haber! Yeni sezon tarihi belli oldu

Dizinin yeni sezonunda, 6 yeni karakter hikayeye dahil olacak. Bu karakterlerin arasında, Peran Vakfı'nın başhekimi 'Süreyya' ve onun sağ kolu 'Ergün'ün yanı sıra, Devrim Kabacaoğlu’nun hayat verdiği Uğur’un babası 'Habip', 'Evren'in manevi oğlu 'Cem', Peran Vakfı’nın kantininde çalışan 'Kiraz' ve 'Çağla'nın arkadaşı 'Zuhal' katılacak.