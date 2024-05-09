Anasayfa Magazin Bahar dizisinin 12. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı! Bahar önemli bir kararın eşiğine geliyor
Bahar dizisinin 12. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı! Bahar önemli bir kararın eşiğine geliyor
Bahar dizisi 12. bölümü ile 14 Mayıs Salı günü izleyiciye yine heyecanlı dakikalar yaşatacak. Dizinin yeni bölümü izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.
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Show TV'de izleyicilerle buluşan 'Bahar Uyanmaya Hazır Mısın?'ın 12. bölümü Salı günü ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümünden kareler paylaşıldı.
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Bahar'ın 12. Bölümünde neler olacak?
Bahar'ın 12. Bölümünde; Bahar, Timur'la yolunu ayırmaya kararlıdır ama bu düşündüğü kadar kolay olmayacaktır!
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Nevra'nın başına gelen bir olay Timur ve Bahar'ı yan yana gelmeye mecbur bırakır.
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Diğer yandan Aziz Uras, Zeynep’le ilgili yanlış bir karar verir. Bu karar Yavuzoğlu Ailesi’ni bir arada tutar.