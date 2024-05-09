Bahar dizisinin 12. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı! Bahar önemli bir kararın eşiğine geliyor

Bahar dizisi 12. bölümü ile 14 Mayıs Salı günü izleyiciye yine heyecanlı dakikalar yaşatacak. Dizinin yeni bölümü izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.

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Bahar dizisinin 12. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı! Bahar önemli bir kararın eşiğine geliyor - Resim : 1

Show TV'de izleyicilerle buluşan 'Bahar Uyanmaya Hazır Mısın?'ın 12. bölümü Salı günü ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümünden kareler paylaşıldı. 

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Bahar dizisinin 12. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı! Bahar önemli bir kararın eşiğine geliyor - Resim : 2

Bahar'ın 12. Bölümünde neler olacak?

Bahar'ın 12. Bölümünde; Bahar, Timur'la yolunu ayırmaya kararlıdır ama bu düşündüğü kadar kolay olmayacaktır!

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Bahar dizisinin 12. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı! Bahar önemli bir kararın eşiğine geliyor - Resim : 3

Nevra'nın başına gelen bir olay Timur ve Bahar'ı yan yana gelmeye mecbur bırakır.

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Bahar dizisinin 12. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı! Bahar önemli bir kararın eşiğine geliyor - Resim : 4

Diğer yandan Aziz Uras, Zeynep’le ilgili yanlış bir karar verir. Bu karar Yavuzoğlu Ailesi’ni bir arada tutar. 