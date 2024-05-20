Bahar dizisinin 13. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı!

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Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerde yer aldığı Bahar dizisinin 13. bölümünden yeni fotoğraflar yayınlandı. Dizinin yeni bölümü 21 Mayıs Salı akşamı Show Tv'de izleyiciyle buluşacak.
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Bahar'ın 13. Bölümünde neler olacak?
Bahar'ın 13. Bölümünde; Hastanede çıkan yangın Bahar’ı çok riskli bir duruma sokar ve hem Evren hem de Timur, Bahar’ı kurtarmak için kendilerini riske atar.
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Evren ve Bahar hastaneye bırakılan Leyla’yla ilgilenirken Bahar, Leyla’ya kimin zarar verdiğini bulmaya kararlıdır.
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Bahar, çocuklarının geleceği, Nevra’nın hastalığı, Timur’un baskısı ve kendi istekleri arasında sıkışmış hissetmektedir.