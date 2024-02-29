Bahar dizisinin Aziz Uras'ı Demirhan Demircioğlu kimdir, kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?

Bahar ve Timur'un oğlu Aziz Uras, tıpkı babası gibi başarılı bir doktor olma yolunda ilerliyor. Tıp Fakültesi okuyan Aziz Uras babasının çalıştığı hastanede asistan olarak görev yapıyor. Aziz Uras, annesine çok düşkün, babasına karşı da çok saygılı ve ondan çekinen bir karakter.