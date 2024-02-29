Bahar dizisinin Aziz Uras'ı Demirhan Demircioğlu kimdir, kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?
Ekran hayatına yeni başlayan dizilerden biri olan Bahar dizisinde Bahar ve Timur'un oğlu Aziz Uras karakterini genç yıldız Demirhan Demircioğlu canlandırıyor. Dizinin genç oyuncularından Demirhan Demircioğlu aşarısı ile dikkat çekiyor. Peki Demirhan Demircioğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli?
Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Hatice Şendil, Ecem Özkaya ve Füsun Demirel gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı “Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” dzsnde Aziz Uras karakter, Bahar rolündeki Demet Evgar ve Timur rolündeki Mehmet Yılmaz Ak’ın oğulları rolünde.
Bahar ve Timur'un oğlu Aziz Uras, tıpkı babası gibi başarılı bir doktor olma yolunda ilerliyor. Tıp Fakültesi okuyan Aziz Uras babasının çalıştığı hastanede asistan olarak görev yapıyor. Aziz Uras, annesine çok düşkün, babasına karşı da çok saygılı ve ondan çekinen bir karakter.
Demirhan Demircioğlu Kimdir?
Dizide Bahar ve Timur'un ilk çocuğu ve tıp öğrencisi Aziz Uras karakterini canlandıran Demircioğlu’nun gerçek hayatta kim olduğu merak konusu oldu.
Demirhan Demircioğlu, 1999 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 25 yaşındaki genç oyuncu, 1,80 boyunda ve lisans mezunudur. Sadece oyunculuk ile değil, müzikle de uğraşmaktadır.
İlk kez "Hekimoğlu" dizisinde tanıdığımız Demircioğlu, daha sonra TRT 1 kanalında yayınlanan "Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı" adlı dizide Yahya karakterine hayat vermişti.