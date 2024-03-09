Bahar dizisinin Seren'i Nil Sude Albayrak kimdir, kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?
Show TV ekranlarında Salı akşamları yayınlanan Bahar dizisinde Seren'i Nil Sude Albayrak canlandırıyor. Peki Nil Sude Albayrak kimdir, kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı? Yakından bakalım
Aile dizisinde canlandırdığı Cemre karakteriyle adından söz ettiren genç oyuncu Nil Sude Albayrak bu seferde izleyenlerin karşısına Bahar dizisinin Seren'i olarak çıkıyor.
Seren hastanede asistanlık yapan, asistan öğrencilerin yöneticisi konumunda bir doktor. Aziz Uras’ın kız arkadaşı olan Seren, Bahar asistan olarak hastaneye gelince onun da yöneticisi oldu. Bahar’ın Aziz Uras’ın annesi (yani kayınvalide adayı) olduğunu bilmeyen Seren, Bahar’a kötü davranarak onu yıldırmaya çalışıyor. Sert, güçlü, kendinden emin bir karakter olan Seren dizide dominant tavırlarıyla dikkat çekiyor.
NİL SUDE ALBAYRAK KİMDİR?
Nil Sude Albayrak 13 Haziran 1995 İstanbul doğumlu İkizler burcu olan oyuncu 170 cm boyunda 58 kg. Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünü bitirdikten sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi ve Greta Seacat Oyunculuk Atölyesi’nde oyunculuk eğitimi aldı.
Çeşitli tiyatro eserleri ve kısa filmlerle seyirci karşısına çıkan Nil Sude Albayrak’ın ekranlardaki ilk dizi deneyimi 2022 yılında Şahmaran adlı diziyle oldu.