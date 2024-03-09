Bahar dizisinin Seren'i Nil Sude Albayrak kimdir, kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?

Seren hastanede asistanlık yapan, asistan öğrencilerin yöneticisi konumunda bir doktor. Aziz Uras’ın kız arkadaşı olan Seren, Bahar asistan olarak hastaneye gelince onun da yöneticisi oldu. Bahar’ın Aziz Uras’ın annesi (yani kayınvalide adayı) olduğunu bilmeyen Seren, Bahar’a kötü davranarak onu yıldırmaya çalışıyor. Sert, güçlü, kendinden emin bir karakter olan Seren dizide dominant tavırlarıyla dikkat çekiyor.