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Bahar dizisinin sezon finalinden ilk fragman yayınlandı: Bahar yeniden ameliyata giriyor
'Bahar' dizisinin 16. ve sezon finali bölümünden tanıtım fragmanı yayınlandı. Bahar’ın sezon finali 16’ncı bölümünde, ikinci nakil için hastaneye yatan Bahar’ın durumu kritiktir. Ancak ameliyattan başka çare de yoktur...
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Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerde yer aldığı Bahar dizisi 11 Haziran akşam sezon finali bölümü ile ekrana gelecek.
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'Bahar' dizisinin 16. ve sezon finali bölümünden tanıtım fragmanı yayınlandı. Hastaneye kaldırılan Bahar’ın yeniden riskli bir karaciğer ameliyatı olması gerekiyor.
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Durumu riskli olan Bahar için Evren ve en yakın arkadaşı endişelidir. Ancak ameliyattan başka çare de yoktur.
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Öte yandan hastanedeki ekip arkadaşları ve çocukları Bahar’ın bu en zor anında yanındadır.