Bahar dizisinin Süreyya'sı Büşra Pekin diziden ayrılıyor mu?

Geçtiğimiz bölümde Bahar, Süreyyaʼnın kendi özel ilişkisi sebebiyle kendisini açığa aldırdığını fark etti. Evrak işlerini halletmek için hastaneye gelen Bahar, Süreyyaʼnın ses kaydını alarak kendisine yapılan haksızlığı kanıtladı. Süreyyaʼnın itiraf ettiği ses kaydını vakıf başkanına dinleterek hem işini geri aldı hem de Süreyyaʼnın işine son verdi.