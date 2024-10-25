Bahar dizisinin Süreyya'sı Büşra Pekin diziden ayrılıyor mu?
Show Tv ekranlarının sevilen dizisi "Bahar Kalbini Dinlemeye Var Mısın?” dizisi geçen sezon gibi bu sezon da izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Diziye Süreyya karakteri ile Büşra Pekin katılmıştı. Peki Bahar dizisinin Süreyya'sı Büşra Pekin diziden ayrılıyor mu? İşte yanıtı...
Show TVʼnin MF Yapım imzalı Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, Salı akşamı yayınlanan yeni bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi.
Yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği dizinin senaryosuna bu sezon dengeleri değiştirmesi için başhekim Süreyya Biçer karakteri eklenmişti.
Geçtiğimiz bölümde Bahar, Süreyyaʼnın kendi özel ilişkisi sebebiyle kendisini açığa aldırdığını fark etti. Evrak işlerini halletmek için hastaneye gelen Bahar, Süreyyaʼnın ses kaydını alarak kendisine yapılan haksızlığı kanıtladı. Süreyyaʼnın itiraf ettiği ses kaydını vakıf başkanına dinleterek hem işini geri aldı hem de Süreyyaʼnın işine son verdi.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre Büşra Pekin’in hayat verdiği karakterle ilgili kulislerden sızan bilgiye göre flaş bir gelişme yaşandı. Başhekim Süreyya’nın diziye önümüzdeki hafta veda edeceği öğrenildi.