Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Bahar gelmeden Çağla olmaz..."
Show TV’nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi Bahar’ın 30. bölümünden yeni bir tanıtım daha yayınlandı. Tanıtıma, araları bozulan Bahar ve Çağla’nın karşılaşmasında Bahar’ın “Çağla çıkmadan bahar gelmez, bahar gelmeden çağla olmaz. Doğa kanunu bu, biz birbirimizin müjdecisiyiz!” sözü damga vurdu.
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SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın'ın 30'uncu bölümünden yeni bir tanıtım daha yayınlandı.
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Fragmana araları bozulan Bahar ve Çağla’nın karşılaşmasında Bahar’ın “Çağla çıkmadan bahar gelmez, bahar gelmeden çağla olmaz. Doğa kanunu bu, biz birbirimizin müjdecisiyiz!” sözü damga vuruyor.
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Hastaneye gelen kritik bir vaka ise Aziz Uras’ı altüst eder ve onu son zamanlarda aldığı kararları sorgulamaya iter. Bu sırada, Seren ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kalır. Olayın ailelere sıçramasıyla büyüyen kriz, Aziz Uras ve Seren’i zor bir tercih yapmaya zorlar.
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Diğer yanda, Çağla’ya kendini affettirmekte kararlı olan Bahar, gözü kapalı her şeye evet diyerek kendini daha önce hiç karşılaşmadığı bir durumun içinde bulur.