Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Bahar gelmeden Çağla olmaz..."

Hastaneye gelen kritik bir vaka ise Aziz Uras’ı altüst eder ve onu son zamanlarda aldığı kararları sorgulamaya iter. Bu sırada, Seren ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kalır. Olayın ailelere sıçramasıyla büyüyen kriz, Aziz Uras ve Seren’i zor bir tercih yapmaya zorlar.