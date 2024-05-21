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Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Ben seni Rengin'le aldatıyorsam, sen de beni Evren'le aldatıyorsun!"
Bahar Uyanmaya Hazır Mısın?‘ın bu akşam yayınlanacak 13. bölümünden 2. fragman paylaşıldı. Fragmana Timur‘un "Ben seni Rengin'le aldatıyorsam, sen de beni Evren'le aldatıyorsun!" sözleri damga vurdu.
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Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya’nın paylaştığı Bahar Uyanmaya Hazır Mısın?‘ın bu akşam 13. bölümü ile izleyici ile buluşacak. Diziden 2. fragman paylaşıldı.
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Fragmanda Romeo ve Juliet olarak seyirci karşına çıkan Bahar ve Timur’un neler yaşayacağı merak konusu olurken, Timur’un Evren’i kıskanması dikkat çekti.
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Bahar’ın boşanma kararını Evren’e bağlayan Timur, “Ben seni Rengin’le aldatıyorsam, sen de beni Evren’le aldatıyorsun!” dedikten sonra, Bahar Timur’a tokat attı.
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Hastanede çıkan yangın, herkese panik yaşatırken Bahar’ı kurtarmaya çalışan Evren ve Timur’un çabası çok konuşulacak bir bölümün ilk sinyallerini verdi.