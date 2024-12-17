Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Bize Bir Mucize Lazım"
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar 'ın 29'uncu bölümünden yeni bir tanıtım daha izleyicilerle buluştu. Bahar’a ihtiyaç duyan Çağla, istediği karşılığı bulamayınca ona “Bahar benim sana gerçekten ihtiyacım vardı, galiba sen sana değer verenleri göremiyorsun arkadaşım” sözleriyle sitem ediyor.
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Show TV’nin sevilen dizisi “Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’ın heyecanla beklenen 29. bölümünden yeni bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu.
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Bahar'ın 29. Bölümünde neler olacak?
Bahar'ın 29. Bölümünde; Evren’in ilişkiyi bitirmesini kabullenemeyen Bahar, hatasını telafi etmek için her yolu denemeye karar verir.
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Aradığı çözüm, hiç beklemediği bir anda karşısına çıkar. Evren’in elindeki sorunu giderebilecek ünlü bir cerrah, şans eseri çok kısa bir süre için Türkiye’dedir. Ancak hem cerrahın takvimi çok sıkışıktır, hem de söz konusu operasyon oldukça risklidir.
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Tüm bu sorunlarla boğuşan Bahar, kötü bir haber alan can dostu Çağla’yı istemeden ihmal eder.