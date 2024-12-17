Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Bize Bir Mucize Lazım"

Aradığı çözüm, hiç beklemediği bir anda karşısına çıkar. Evren’in elindeki sorunu giderebilecek ünlü bir cerrah, şans eseri çok kısa bir süre için Türkiye’dedir. Ancak hem cerrahın takvimi çok sıkışıktır, hem de söz konusu operasyon oldukça risklidir.