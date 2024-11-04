Anasayfa Magazin Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Bundan sonra sevgilimsin, el ele giriyoruz"
Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Bundan sonra sevgilimsin, el ele giriyoruz"
Show TV'de ekrana gelen Bahar dizisinin 23. bölümünden 2.fragman yayınlandı. Fragmanda Bahar ve Evren hastaneye el ele giriyor. Evren'in "Bundan sonra sevgilimsin, el ele giriyoruz" sözleri fragmana damga vurdu.
1 / 7
Başrollerinde; Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın yer alığı dizinin yeni bölümünden ikinci fragman yayınlandı.
2 / 7
Bahar'ın 23. Bölümünde neler olacak?
Timur, Umay’ın velayetini almak için dava açarak Bahar’ı anneliğinden vurmaya çalışır.
3 / 7
Köşeye sıkışan Bahar’a ihtiyaç duyduğu destek sürpriz bir şekilde gelir. Timur karşısında dimdik durmaya çalışan Bahar, hastanede Efsun’un da karıştığı bir olay yüzünden sarsılır.
4 / 7
Evren ve Timur arasında kıyasıya devam eden başhekimlik yarışı herkesi hayrete düşürecek şekilde sonuçlanır.