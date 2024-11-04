Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Bundan sonra sevgilimsin, el ele giriyoruz"

Show TV'de ekrana gelen Bahar dizisinin 23. bölümünden 2.fragman yayınlandı. Fragmanda Bahar ve Evren hastaneye el ele giriyor. Evren'in "Bundan sonra sevgilimsin, el ele giriyoruz" sözleri fragmana damga vurdu.

Elele Online

Elele Online
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Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Bundan sonra sevgilimsin, el ele giriyoruz" - Resim : 1

Başrollerinde; Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın yer alığı dizinin yeni bölümünden ikinci fragman yayınlandı. 

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Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Bundan sonra sevgilimsin, el ele giriyoruz" - Resim : 2

Bahar'ın 23. Bölümünde neler olacak? 

Timur, Umay’ın velayetini almak için dava açarak Bahar’ı anneliğinden vurmaya çalışır.

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Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Bundan sonra sevgilimsin, el ele giriyoruz" - Resim : 3

Köşeye sıkışan Bahar’a ihtiyaç duyduğu destek sürpriz bir şekilde gelir. Timur karşısında dimdik durmaya çalışan Bahar, hastanede Efsun’un da karıştığı bir olay yüzünden sarsılır.

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Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Bundan sonra sevgilimsin, el ele giriyoruz" - Resim : 4

Evren ve Timur arasında kıyasıya devam eden başhekimlik yarışı herkesi hayrete düşürecek şekilde sonuçlanır.