Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Hayatımız alt üst olacak"
SHOW TV’nin, MF Yapım imzalı dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?’ın 6'ncı bölümünden yeni bir tanıtım daha yayınlandı. Parla’nın hazırladığı kolaj, Rengin ve Timur’un gündemine bomba gibi düşerken Rengi’nin "Hayatımız alt üst olacak" sözleri fragmana damga vurdu.
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Salı akşamlarının sevilen dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?’ın 6'ncı bölümünden yeni bir tanıtım daha yayınlandı.
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Tanıtımda; Evren ve Çağla’nın tanışma sahnesi dikkat çekerken, Bahar’ın; “Aferin kız Bahar, aferin kız sana…” sözleri, “İstifa kararından vazgeçecek mi? ” sorusunu akıllara getirdi.
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Parla’nın hazırladığı kolaj, Rengin ve Timur’un gündemine bomba gibi düşerken; Evren’in bu ikilinin sarılma anlarını görüp görmediği ise merak konusu oldu.
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BAHAR DİZİSİ 5. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Bahar'ın Cihan Bey'e müdahale ederken yaşadığı talihsizlik Timur'u endişelendirir. Bu nedenle, bileklik meselesiyle aralarındaki ipler iyice gerilirken, Timur ve Rengin yeni bir sınav verir.