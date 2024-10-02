Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Bebekler İkiz!"
Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın yer aldığı Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Bahar 19. bölüm fragmanında Aziz Uras ve Seren'in ikiz bebekleri olacağı ortaya çıkıyor ve Aziz Uras, Seren'e evlenme teklifi ediyor...
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Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın 18. bölümü dün akşam izleyici ile buluştu. Dizi bitiminin ardından önümüzdeki haftanın fragmanı da yayınlandı.
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Bahar 19. bölüm fragmanında Seren davette fenalaşınca hastaneye getiriliyor.
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Bahar ultrasona bakarken Seren'in ikiz bebeklere hamile olduğunu söylüyor.
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Bahar'ın Rengin'i "dedeye sahip çıkıyorsun" diyerek tebrik etmesi tanıtımda komik anlara sahne oluyor.