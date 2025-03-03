Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Doğuma birlikte gireceğiz!"
Show TV'de ekrana gelen Bahar dizisinin 37. bölümden yeni fragman yayınlandı. Rengin hastanede yattığı için Seren'in doğumuna Bahar ve Evren birlikte giriyorlar. Doğumda Seren "Bebeklerimin yaşıyor mu?" diye sorarken Bahar'ın gözyaşları fragmana damga vuruyor.
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Başrolünde Demet Evgar'ın yer aldığı 'Bahar' dizisi, Show Tv'de izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Dizinin 37'inci bölümünden ilk tanıtım fragmanı yayınlandı.
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Fragmanda Rengin hastanede yattığı için Seren'in doğumuna giremiyor. Evren ise Bahar'ın girmesi gerektiğini onu asiste edebileceğini söylüyor.
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Bahar heyecanlanıyor ve "İlk doğumum bu şekilde olamaz" diyor. Ama yine de girmeye karar veriyor. Aziz Uras da annesine "Bak bu yaptığın doğru değil. Sen doktor değilsin" diyerek girmesini istemiyor.
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Timur Bahar'a " Çocukların söz konusu olunca panter kesiliyorsun . En azından çocuklarıma iyi bir anne seçebilmişim." diyor.