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Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Güven duyulmayan bir ilişkide olmayacağım"
Show TV’nin sevilen dizisi “Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’ın 21. bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Fragmana Bahar’ın Evren’e söylediği "Güven duyulmayan bir ilişkide olmayacağım" sözleri damga vurdu.
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Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı Bahar yeni bölümüyle 22 Ekim Salı akşamı saat 20:00’da Show TV’de olacak. “Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’ın 21. bölümünden ilk tanıtım yayınlandı.
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Yayınlanan tanıtımda, Efsun ve Bahar arasında gerilim devam ediyor. Efsun "Siz kendinizi ne sanıyorsunuz?" diye Bahara söylenirken Bahar da "Ben Bahar. Aklınıza her estiğinde böyle şakak lalesi gibi dibimde bitip bana hakaretler yağdıramazsınız" diyor.
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Hastaneye, Evren’i bulmaya gelen kişinin kim olduğu merak konusu oluyor.
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Bahar’ın Evren’e söylediği "Yüzde yüz güven duyulmayan bir ilişkide ben olmayacağım artık." sözleri dikkat çekiyor.