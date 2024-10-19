Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Güven duyulmayan bir ilişkide olmayacağım"

Yayınlanan tanıtımda, Efsun ve Bahar arasında gerilim devam ediyor. Efsun "Siz kendinizi ne sanıyorsunuz?" diye Bahara söylenirken Bahar da "Ben Bahar. Aklınıza her estiğinde böyle şakak lalesi gibi dibimde bitip bana hakaretler yağdıramazsınız" diyor.