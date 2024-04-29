Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Parla'yı öğrensin Bahar!"
Bahar dizisinin Salı akşamı yayınlanacak 11. Bölümünden ilk fragman paylaşıldı. Fragmana Bahar’ın boşanma kararı damgasını vururken; Timur’un çaresizliği ve pişmanlığı ise dikkat çekti.
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Show TV’nin sevilen dizisi Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?’ın 11. bölümünden ilk fragman yayınlandı.
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Bahar'ın 11. Bölümünde; Bahar, Timur ve Rengin’le yüzleşir. Bu büyük yüzleşmeden sonra yeni hayatı için atacağı adımları planlarken hastanenin gönüllü çalışmasına dahil olur.
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Peran Vakfı Hastanesi’nin bütün üyeleri Şavklı Köyü’nde gönüllü çalışma için yola koyulurlar. Köyde geçirdikleri bir gün herkes için büyük sürprizlere gebedir.
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Timur’un Bahar’la barışma isteğini kaldıramayan Rengin’in ise Bahar için başka planları vardır!