Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Parla'yı öğrensin Bahar!"

Bahar dizisinin Salı akşamı yayınlanacak 11. Bölümünden ilk fragman paylaşıldı. Fragmana Bahar’ın boşanma kararı damgasını vururken; Timur’un çaresizliği ve pişmanlığı ise dikkat çekti.

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Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Parla'yı öğrensin Bahar!" - Resim : 1

Show TV’nin sevilen dizisi Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?’ın 11. bölümünden ilk fragman yayınlandı. 

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Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Parla'yı öğrensin Bahar!" - Resim : 2

Bahar'ın 11. Bölümünde; Bahar, Timur ve Rengin’le yüzleşir. Bu büyük yüzleşmeden sonra yeni hayatı için atacağı adımları planlarken hastanenin gönüllü çalışmasına dahil olur. 

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Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Parla'yı öğrensin Bahar!" - Resim : 3

Peran Vakfı Hastanesi’nin bütün üyeleri Şavklı Köyü’nde gönüllü çalışma için yola koyulurlar. Köyde geçirdikleri bir gün herkes için büyük sürprizlere gebedir. 

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Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Parla'yı öğrensin Bahar!" - Resim : 4

Timur’un Bahar’la barışma isteğini kaldıramayan Rengin’in ise Bahar için başka planları vardır! 

Bahar 11. Bölüm 1. Fragmanı izlemek için tıklayınız