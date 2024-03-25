“Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” dizisine yeni oyuncu geliyor

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Her bölümü merakla beklenen dizinin kadrosuna yeni bir karakter geliyor. Diziye Rüzgâr karakteri geliyor. Umay (Alisa Sezen Sever) ve Parla (Sena Kalıp), Rüzgar’la tanışır, ikisi için de yeni bir macera başlayacaktır. “Rüzgâr” rolüne yetenekli genç yıldız Deniz Sarıkaş hayat verecek.