“Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” dizisine yeni oyuncu geliyor

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Başrollerinden biri Demet Evgar'ın olduğu “Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” dizisi salı akşamları seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Her bölümü merakla beklenen dizinin kadrosuna yeni bir karakter geliyor. Diziye Rüzgâr karakteri geliyor. Umay (Alisa Sezen Sever) ve Parla (Sena Kalıp), Rüzgar’la tanışır, ikisi için de yeni bir macera başlayacaktır. “Rüzgâr” rolüne yetenekli genç yıldız Deniz Sarıkaş hayat verecek.
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BAHAR 7. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Rengin, babasının kaybıyla yıkılır.Timur'un ona sarıldığını gören Evren, ikisinin ilişkisinden şüphelenmeye başlar.
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Rengin kendini toparlamaya çalışırken, hastasında çok önemli bir detayı gözden kaçırır, Bahar onu korumak için kendini feda eder.