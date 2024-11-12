Bahar'ın Çağla'sı Elit Andaç Çam'dan boşanma itirafı: "Boşanınca statüm düşmüş gibi hissettim"
Bahar dizisinin Çağla’sı Elit Andaç Çam, Rusya’nın önde gelen bir kanalına verdiği röportajda özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Bahar dizisindeki Çağla karakterine hayat veren Elit Andaç Çam, Rusya’nın önde gelen televizyon kanallarından RBC’ye röportaj verdi.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre Rus gazeteci Yana Bashirova’ya konuşan başarılı oyuncu “Rusya’dan çok mesaj alıyorum ancak bu kadar büyük bir sevgi olduğunu bilmiyordum. Bahar dizisi her yerde, bu ilgi beni çok mutlu etti.” dedi.
Kadın sorunlarına dair dikkat çeken Çam “Kadın her yerde aynı baskıyı hissediyor. Boşandıktan sonra kadının statüsünün düştüğüne dair bir algı var. Ben de boşandığımda bunu yaşadım. Ancak kadının değeri, evlilik ya da boşanmayla düşüp yükselen bir şey değil. Patriyarkanın üzerimizdeki baskısı, maalesef dünyanın her yerinde hissediliyor” diye konuştu.
Rusya’nın geniş coğrafyasında izleyici tercihlerine de dikkat çeken Rus gazeteci, Kafkasya gibi Müslüman nüfusun yoğun olduğu bölgelerde Osmanlı İmparatorluğu dizileri popülerken, merkez bölgelerde psikolojik konuları ele alan yapımların daha fazla ilgi gördüğünü belirtti.