Bahar'ın Çağla'sı Elit Andaç Çam'dan boşanma itirafı: "Boşanınca statüm düşmüş gibi hissettim"

Kadın sorunlarına dair dikkat çeken Çam “Kadın her yerde aynı baskıyı hissediyor. Boşandıktan sonra kadının statüsünün düştüğüne dair bir algı var. Ben de boşandığımda bunu yaşadım. Ancak kadının değeri, evlilik ya da boşanmayla düşüp yükselen bir şey değil. Patriyarkanın üzerimizdeki baskısı, maalesef dünyanın her yerinde hissediliyor” diye konuştu.