Bahar’ın 'Nevra’sı Hatice Aslan’ın gerçek hayattaki oğlu şaşırttı: 'Annesi değil ablası gibi' yorumları yapıldı

Oyuncu Hatice Aslan şimdilerde Bahar dizisinde Timur'un annesi Nevra'ya hayat veriyor. Aslan'ın gerçek hayattaki oğlu Ekin Ergök, sosyal medyada gündem oldu. 'Annesi değil ablası gibi' yorumları yapıldı.

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Bahar’ın 'Nevra’sı Hatice Aslan’ın gerçek hayattaki oğlu şaşırttı: 'Annesi değil ablası gibi' yorumları yapıldı - Resim : 1

Daha önce birçok dizi ve filmde rol alan usta oyuncu 62 yaşındaki Hatice Aslan, son olarak Bahar dizisinde Nevra Yavuzoğlu, olarak karşımıza çıkıyor. Aslan, Bahar dizisinde Timur'un annesi Nevra'ya hayat veriyor. 

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Bahar’ın 'Nevra’sı Hatice Aslan’ın gerçek hayattaki oğlu şaşırttı: 'Annesi değil ablası gibi' yorumları yapıldı - Resim : 2

Aslan'ın gerçek hayattaki 40 yaşındaki oğlu Ekin Ergök, sosyal medyada gündem oldu.  

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Bahar’ın 'Nevra’sı Hatice Aslan’ın gerçek hayattaki oğlu şaşırttı: 'Annesi değil ablası gibi' yorumları yapıldı - Resim : 3

Annesini kopyası olan Ekin'e sosyal medyadan yorum yağıyor. İkilinin fotoğraflarına " Annesi değil ablası gibi", "Çok tatlısınız", "Çok benziyorsunuz" gibi yorumlar yapıldı. 

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Bahar’ın 'Nevra’sı Hatice Aslan’ın gerçek hayattaki oğlu şaşırttı: 'Annesi değil ablası gibi' yorumları yapıldı - Resim : 4

Ekin Ergök, marka tasarımı, illüstrasyon konusunda uzmanlaşan grafik tasarımcı ve kreatif direktör kimliğiyle yaklaşık 7 senedir New York'te yaşıyor. 