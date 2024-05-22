Bahar'ın Seren'i Nil Sude Albayrak annesini paylaştı

Bahar dizisinde 'Seren' karakterine hayat veren Nil Sude Albayrak, sosyal medya hesabından annesinin fotoğrafını paylaştı.

1 / 5
Bahar'ın Seren'i Nil Sude Albayrak annesini paylaştı - Resim : 1

Başrolünde Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz'ın yer aldığı Bahar dizisinde Seren'e hayat veren Nil Sude Albayrak, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında geliyor.

2 / 5
Bahar'ın Seren'i Nil Sude Albayrak annesini paylaştı - Resim : 2

Daha önce Netflix'in 'Şahmaran' dizisinde de rol alan Nil Sude Albayrak, son zamanlarda oyunculuğuyla oldukça beğeniliyor.

3 / 5
Bahar'ın Seren'i Nil Sude Albayrak annesini paylaştı - Resim : 3

Son olarak sosyal medya hesabından annesinin bir fotoğrafını yayınlayan 28 yaşındaki oyuncunun annesi Nihal Albayrak'ın güzelliği kısa sürede gündem oldu.

4 / 5
Bahar'ın Seren'i Nil Sude Albayrak annesini paylaştı - Resim : 4

Ünlü oyuncu paylaşımına "Valide Sultan" notunu yazdı. 