Bahar'ın Seren'i Nil Sude Albayrak annesini paylaştı

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Başrolünde Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz'ın yer aldığı Bahar dizisinde Seren'e hayat veren Nil Sude Albayrak, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında geliyor.
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Daha önce Netflix'in 'Şahmaran' dizisinde de rol alan Nil Sude Albayrak, son zamanlarda oyunculuğuyla oldukça beğeniliyor.
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Son olarak sosyal medya hesabından annesinin bir fotoğrafını yayınlayan 28 yaşındaki oyuncunun annesi Nihal Albayrak'ın güzelliği kısa sürede gündem oldu.
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Ünlü oyuncu paylaşımına "Valide Sultan" notunu yazdı.