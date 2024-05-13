Bahar’ın yıldızı Demet Evgar kızı Mavi’yle pozunu paylaştı

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Yıllar sonra doktorluğa geri dönen bir kadını canlandırdığı Bahar dizisi ile beğeni toplayan Demet Evgar, paylaşımları ile de büyük beğeni topluyor.
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Güzel oyuncu şimdi de Anneler Günü paylaşımıyla gündemde. Yakın zamanda anne olan Evgar, Anneler Günü'nde sette kızı Mavi 'yi emzirdiği bir fotoğrafını paylaştı.
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Evgar'ın paylaşımı büyük beğeni ve yorum aldı. Demet Evgar'ın kızı Mavi'yle fotoğrafını görenler ise "Sarı papatya" , "Hem başarılı hem de iyi bir anne", "Sana helal olsun" yorumunda bulundu.
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