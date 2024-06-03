Banu Alkan'dan şaşırtan çocuk açıklaması: "Her an haber alabilirsiniz"
Yeşilçam'ın en iddialı isimlerinden Banu Alkan, Youtube'da yayınlanan Bana Göre TV'ye konuk olarak, Psikolog Gökhan Çınar'ın sorularını yanıtladı. Alkan, 17 yıl önce yumurtalarını dondurduğunu ve anne olma olasılığı olduğunu belirtti.
Gökhan Çınar'ın programı Katarsis'e katılan Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Banu Alkan birçok önemli açıklamada bulundu.
İş insanı Kemal Yıldız ile iki yıldır birliktelik yaşayan Banu Alkan, çocuk sahibi olmakla ilgili soruya da şaşırtan bir yanıt verdi: "Valla her an düşünüyorum, böyle bir haber alabilirsiniz. Çünkü ben 17 sene önce yumurtalıklarımı dondurmuştum...
"Babası genç, bana bir şey olsa bile erkenden... Yaş farkı var ya, 16.5-17 yaş farkımız var... 'Babası genç, o bakar' diyorum. Bir cesaretle 'Yap Banucum, yap, bu adama değer' dediğim oluyor..."
"Nasıl geliyor anne olma fikri?" sorusuna ise "Ben her zaman söylüyorum, 5 tane yapardım şimdiki aklım olsa. Ben annemin bütün torunlarını büyüttüğüm için uzun süre doluydum. "Hala gel" dediğinde yeğenim kalkıp hemen Berlin'e gidiyordum. Onları ben büyüttüm." şeklinde yanıt verdi.