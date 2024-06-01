Barbara Palvin ve Dylan Sprouse evliliğinde kriz! İhanet olduğu iddia edildi

Dünyaca ünlü model Barbara Palvin, ünlü oyuncu Dylan Sprouse ile geçtiğimiz yıl dünyaevine girmişti. İddiaya göre Palvin aldatıldı.

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Barbara Palvin ve Dylan Sprouse evliliğinde kriz! İhanet olduğu iddia edildi - Resim : 1

Victoria's Secret modeli Barbara Palvin, 'The Suite Life of Zack & Cody' ve The Suite Life on Deck' gibi yapımlarla bilinen ünlü oyuncu Dylan Sprouse ile 5 yıllık ilişkinin ardından geçtiğimiz yıl evlendi. Evliliklerine imrenilerek bakılan ilişki bir ihanet iddiasıyla sarsıldı. 

Fotoğraf: Getty

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Barbara Palvin ve Dylan Sprouse evliliğinde kriz! İhanet olduğu iddia edildi - Resim : 2

Dylan Sprouse'un dünyaca ünlü Victoria's Secret modelini aldattığı öne sürüldü. Ünlü oyuncunun Palvin'i 17 yaşındaki bir içerik üreticisi ile aldattığı iddia edildi. 

Fotoğraf: Getty

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Barbara Palvin ve Dylan Sprouse evliliğinde kriz! İhanet olduğu iddia edildi - Resim : 3

İddianın doğru olduğunu kuvvetlendiren gösterge, Barbara Palvin'in 20 milyon 400 bin takipçisinin olduğu sosyal medya hesabının profilinden Sprouse soyadını kaldırması oldu. 

Fotoğraf: Getty

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Barbara Palvin ve Dylan Sprouse evliliğinde kriz! İhanet olduğu iddia edildi - Resim : 4

Barbara Palvin, her ne kadar Sprouse'u profilinden kaldırsa da eşiyle olan paylaşımları silmediği görüldü.

Barbara Palvin ve Dylan Sprouse, konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Fotoğraf: Getty