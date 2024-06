Barbara Palvin ve Dylan Sprouse evliliğinde kriz! İhanet olduğu iddia edildi

Victoria's Secret modeli Barbara Palvin, 'The Suite Life of Zack & Cody' ve The Suite Life on Deck' gibi yapımlarla bilinen ünlü oyuncu Dylan Sprouse ile 5 yıllık ilişkinin ardından geçtiğimiz yıl evlendi. Evliliklerine imrenilerek bakılan ilişki bir ihanet iddiasıyla sarsıldı.

Fotoğraf: Getty