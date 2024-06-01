Barbara Palvin ve Dylan Sprouse evliliğinde kriz! İhanet olduğu iddia edildi
Dünyaca ünlü model Barbara Palvin, ünlü oyuncu Dylan Sprouse ile geçtiğimiz yıl dünyaevine girmişti. İddiaya göre Palvin aldatıldı.
Victoria's Secret modeli Barbara Palvin, 'The Suite Life of Zack & Cody' ve The Suite Life on Deck' gibi yapımlarla bilinen ünlü oyuncu Dylan Sprouse ile 5 yıllık ilişkinin ardından geçtiğimiz yıl evlendi. Evliliklerine imrenilerek bakılan ilişki bir ihanet iddiasıyla sarsıldı.
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Dylan Sprouse'un dünyaca ünlü Victoria's Secret modelini aldattığı öne sürüldü. Ünlü oyuncunun Palvin'i 17 yaşındaki bir içerik üreticisi ile aldattığı iddia edildi.
Fotoğraf: Getty
İddianın doğru olduğunu kuvvetlendiren gösterge, Barbara Palvin'in 20 milyon 400 bin takipçisinin olduğu sosyal medya hesabının profilinden Sprouse soyadını kaldırması oldu.
Fotoğraf: Getty
Barbara Palvin, her ne kadar Sprouse'u profilinden kaldırsa da eşiyle olan paylaşımları silmediği görüldü.
Barbara Palvin ve Dylan Sprouse, konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.
Fotoğraf: Getty