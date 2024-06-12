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Barış Arduç, baba olmanın nasıl hissettirdiğini anlattı: "En büyük güç kaynağım kızım"
Jan Asya'yla ilk kez baba olmanın heyecanını yaşayan Barış Arduç, bir röportajda babalıkla ilgili duygularını anlattı.
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'Deliha' film setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, Temmuz 2020 yılında Çeşme'de evlendi.
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Barış Arduç ve Gupse Özay, 2022 yılında kızları Jan Asya'yı kucaklarına almışlardı.
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Ünlü oyuncu Arduç, bir dergiye kapak oldu. Jan Asya'yla ilk kez baba olmanın heyecanını yaşayan Arduç, bu röportajda babalıkla ilgili duygularını anlattı.
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Ünlü oyuncu, "Artık çocuğum benim için çok büyük bir ayna. Onun yüzünde kariyerimin ne kadar iyi gittiğini, onu ne kadar mutlu ettiğini görebilmek galiba günün sonunda alabileceğim en büyük ödül" dedi.