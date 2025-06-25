Barış Arduç, Güpse Özay'la ayrılık iddialarını paylaşımıyla yalanladı
"Aşkı Hatırla" dizisindeki Hande Erçel'le iddialı sahnelerin ardından, magazin kulislerinde Barış Arduç ile eşi Gupse Özay arasında ayrılık rüzgarları estiği konuşuluyordu. Ancak Arduç'tan gelen son hamle, tüm bu iddiaları boşa çıkardı.
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Hande Erçel ile Barış Arduç, 'Aşkı Hatırla' dizisinde başrolü paylaşıyor. Dizideki iddiaları sahnelerin ardından sosyal medyada, Barış Arduç ile 2020'de evlendiği meslektaşı Gupse Özay’ın ayrılacağı iddiaları ortaya atıldı.
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Uzun süredir sosyal medyada birbirlerini takip etmeye devam eden ancak birlikte paylaşımda bulunmayan çiftin Jan Asya adında bir kızları bulunuyor.
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Barış Arduç, Gupse Özay’ın yeni projesini sosyal medya hesabından paylaşarak destek verdi.
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Bu hareket, ikili arasındaki ayrılık söylentilerini yalanlamış oldu.