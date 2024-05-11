Barış Arduç'tan Anneler Günü esprisi: Yakacaksınız beni...

1 / 4
2020 yılında dünya evine giren Barış Arduç ve Gupse Özay, evliliklerini 2022 yılında kucaklarına aldıkları Jan Asya isimli kızlarıyla taçlandırmıştı.
2 / 4
Önceki gün Armutlu'da bir mekandan çıkarken görüntülenen iki ünlü oyuncu basın muhabirleriyle ayak üstü sohbet etti.
3 / 4
'BENİ YAKACAKSINIZ'
Basın mensuplarının "Anneler Günü için hediye aldınız mı?" sorusuna yakışıklı oyuncu, "Yakacaksınız beni" cevabıyla herkesi güldürdü.
4 / 4
"HEDİYE ALIRSA DAHA TATLI OLUR"
Gupse Özay, anne olmanın çok tatlı ve tarif edilmez bir duygu olduğunu belirterek, "Barış hediye alırsa daha tatlı bir duygu olur" sözleriyle, eşine esprili bir karşılık verdi.