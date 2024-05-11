Barış Arduç'un 'Bir Başka Aşk' filmindeki partneri Hande Erçel oldu

Geçen yıl O3 Medya'yla özel bir anlaşma imzalayan Barış Arduç'un başrolü paylaşacağı oyuncu belli oldu. Son yılların en popüler oyuncularından olan Barış Arduç ile Hande Erçel, "Bir Başka Aşk" filminde bir araya geliyor.