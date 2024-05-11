Barış Arduç'un 'Bir Başka Aşk' filmindeki partneri Hande Erçel oldu
Ünlü oyuncu Hande Erçel ve Barış Arduç 'Bir Başka Aşk' isimli filmde başrol oynayacak. Filmin ayrıntıları ve diğer oyuncuları önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
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Geçen yıl O3 Medya'yla özel bir anlaşma imzalayan Barış Arduç'un başrolü paylaşacağı oyuncu belli oldu. Son yılların en popüler oyuncularından olan Barış Arduç ile Hande Erçel, "Bir Başka Aşk" filminde bir araya geliyor.
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Barış Arduç bu yaz Çeşme’de bir film çekeceğini açıklamıştı. Filmin başrol oyuncusu ise ünlü oyuncu Hande Erçel oldu.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, temmuz başında sete çıkması planlanan filmi Engin Erden yönetecek. Filmin senaristi ise Netflix’te büyük ilgi gören “Merve Kült”ün de yazarı olan Ceylan Naz Baycan olacak.
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Filmin ayrıntıları ve diğer oyuncuları önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.