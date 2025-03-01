Barış Arduç’un çöl pozları beğeni topladı

Ünlü oyuncu Barış Arduç, son paylaştığı çöl pozlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Oyuncunun fotoğrafları, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Barış Arduç’un çöl pozları beğeni topladı - Resim : 1

"Deliha" adlı filmin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ile Barış Arduç, birlikteliklerini 2020 yılında evlilikle taçlandırmıştı. 

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Barış Arduç’un çöl pozları beğeni topladı - Resim : 2

Ünlü çift, Eylül 2022'de kızları Jan Asya'yı kucaklarına alarak ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. 

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Barış Arduç’un çöl pozları beğeni topladı - Resim : 3

"Rüzgara Bırak" filmindeki sahneleriyle sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Barış Arduç, son olarak çöl pozlarıyla adından söz ettirdi.

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Barış Arduç’un çöl pozları beğeni topladı - Resim : 4

Instagram hesabından yeni karelerini paylaşan oyuncuya çok sayıda beğeni ve yorum yağdı. 