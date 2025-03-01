Barış Arduç’un çöl pozları beğeni topladı
Ünlü oyuncu Barış Arduç, son paylaştığı çöl pozlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Oyuncunun fotoğrafları, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
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"Deliha" adlı filmin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ile Barış Arduç, birlikteliklerini 2020 yılında evlilikle taçlandırmıştı.
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Ünlü çift, Eylül 2022'de kızları Jan Asya'yı kucaklarına alarak ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
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"Rüzgara Bırak" filmindeki sahneleriyle sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Barış Arduç, son olarak çöl pozlarıyla adından söz ettirdi.
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Instagram hesabından yeni karelerini paylaşan oyuncuya çok sayıda beğeni ve yorum yağdı.