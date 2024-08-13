Barış Falay: "Ben aşk adamıyım, 20 yıldır da aşık olduğum kişiyle birlikteyim"
Son olarak Ömer dizisinde Reşat Ademoğlu karakterine hayat veren Barış Falay, bir galada görüntülendi. Ünlü oyuncu, "Ben aşk adamıyım" sözleriyle gündeme geldi.
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Barış Falay iki sezondur Star TV'de ekrana getirilen Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır ile başrollerini paylaştığı Ömer dizisinde rol alması ile dikkatleri üzerine çekti.
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Büyük ilgiyle takip edilen ve final yapan Ömer'in ardından Barış Falay tatile çıktı. Önceki gün "Tezgah" filminin galasında boy gösteren Barış Falay, muhabirlerle sohbet etti.
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Aramızda Kalmasın’ın haberine göre; Falay, aşk hakkındaki görüşlerini paylaştı:
"Ben aşk adamıyım. Özel hayatımda da bir kadına aşık oldum. 20 senedir onunla birlikteyim. İş hayatımda da böyle. Bir şeye aşık olunca peşinden koşarım."
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Barış Falay’ın, kendisi gibi oyuncu olan Esra Ronabar ile mutlu evliliği 2006 yılından bu yana devam ediyor. Çiftin, 15 yaşında Mavi Rüzgar adında bir oğulları var.