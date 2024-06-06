Barış Kılıç'ın büyük gururu: Oğlu Emir mezun oldu

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı 'Ömer' karakteriyle büyük beğeni toplayan oyuncu Barış Kılıç'ın oğlu Emir ortaokuldan mezun oldu.

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Barış Kılıç'ın büyük gururu: Oğlu Emir mezun oldu - Resim : 1

Cuma akşamlarının favori dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım'ın eşi Ömer'i canlandıran Barış Kılıç, oyunculuk performansıyla büyük beğeni topluyor.

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Barış Kılıç'ın büyük gururu: Oğlu Emir mezun oldu - Resim : 2

2007 yılında Ayşegül Kılıç ile dünya evine giren Kılıç'ın Emir ve Batu adında iki oğlu bulunuyor.

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Barış Kılıç'ın büyük gururu: Oğlu Emir mezun oldu - Resim : 3

Ünlü oyuncu son olarak oğlu Emir'in mezuniyet sevincini paylaştı. Emir Kılıç'ın Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen mezuniyet törenine annesi Ayşegül Kılıç, abisi Batu Kılıç ve babası Barış Kılıç katıldı. 

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Barış Kılıç'ın büyük gururu: Oğlu Emir mezun oldu - Resim : 4

Çekirdek aile verdikleri pozlarla bu özel günü sevenleriyle paylaştı.