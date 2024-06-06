Barış Kılıç'ın büyük gururu: Oğlu Emir mezun oldu

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Cuma akşamlarının favori dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım'ın eşi Ömer'i canlandıran Barış Kılıç, oyunculuk performansıyla büyük beğeni topluyor.
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2007 yılında Ayşegül Kılıç ile dünya evine giren Kılıç'ın Emir ve Batu adında iki oğlu bulunuyor.
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Ünlü oyuncu son olarak oğlu Emir'in mezuniyet sevincini paylaştı. Emir Kılıç'ın Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen mezuniyet törenine annesi Ayşegül Kılıç, abisi Batu Kılıç ve babası Barış Kılıç katıldı.
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Çekirdek aile verdikleri pozlarla bu özel günü sevenleriyle paylaştı.