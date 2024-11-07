Barış Manço'nun hayatını anlatacak olan filmin başrolü belli oldu
Barış Manço’nun hayat hikâyesini beyazperdeye taşınıyor. Kulislerden sızan bilgilere göre Barış Manço’yu başarılı oyunculardan Ekin Koç’un canlandırması bekleniyor.
Usta müzisyen Barış Manço'nun hayat hikayesinin beyaz perdeye taşınıyor. Bugün ise bu önemli projede başrolü üstlenecek olan sanatçının kim olacağı konusundaki merak nihayet son buldu.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre kulislerden sızan bilgilere göre Barış Manço’yu karizmatik ve başarılı oyuncularımızdan Ekin Koç canlandıracak.
Ekin Koç oyuncu kimliğinin yanı sıra müziğe olan ilgisiyle de tanınıyor. Samed Nalbant‘la 2022 yılında kurduğu “DayOff Kolektif” adlı grupla zaman zaman sahne de alan oyuncu, gitar çalıp şarkı söylüyor. Barış Manço filminin yönetmen koltuğunda 3 sezondur “Kızılcık Şerbeti”ni çeken Ketche lakaplı Hakan Kırvavaç oturacak. Filmin 2025 haziran ayında sete çıkacağı öğrenildi.
2 Ocak 1943'de doğan Barış Manço pek çok esere imza atmış, programlarıyla da dünya çapında bir üne ulaşmıştı. Duayen sanatçı 1 Şubat 1999 tarihinde aramızdan ayrıldı.