Barış Manço'yu canlandıracak Ekin Koç: Korkuyorum

Efsane şarkıcı Barış Manço'nun hayatını beyazperdeye taşıyacak olan Ekin Koç, muhabirlere duygularını paylaştı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Barış Manço'yu canlandıracak Ekin Koç: Korkuyorum - Resim : 1

Gülpembe, Dağlar Dağlar, Unutamadım, Arkadaşım Eşek gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan usta sanatçı Barış Manço'nun hayatı film oluyor.

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Barış Manço'yu canlandıracak Ekin Koç: Korkuyorum - Resim : 2

Usta sanatçının hayatını beyazperdeye taşıyacak olan filmde Ekin Koç başrolde olacak.

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Barış Manço'yu canlandıracak Ekin Koç: Korkuyorum - Resim : 3

Haziran 2025'te sete çıkacak olan filmin yönetmen koltuğunda ise Ketche lakaplı Hakan Kırvavaç'ın oturacak.

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Barış Manço'yu canlandıracak Ekin Koç: Korkuyorum - Resim : 4

Hazırlıkları süren filmde Barış Manço'yu canlandırmaya hazırlanan Ekin Koç, katıldığı bir etkinlikte objektiflere yansıdı.