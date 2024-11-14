Barış Manço'yu canlandıracak Ekin Koç: Korkuyorum
Efsane şarkıcı Barış Manço'nun hayatını beyazperdeye taşıyacak olan Ekin Koç, muhabirlere duygularını paylaştı.
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Gülpembe, Dağlar Dağlar, Unutamadım, Arkadaşım Eşek gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan usta sanatçı Barış Manço'nun hayatı film oluyor.
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Usta sanatçının hayatını beyazperdeye taşıyacak olan filmde Ekin Koç başrolde olacak.
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Haziran 2025'te sete çıkacak olan filmin yönetmen koltuğunda ise Ketche lakaplı Hakan Kırvavaç'ın oturacak.
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Hazırlıkları süren filmde Barış Manço'yu canlandırmaya hazırlanan Ekin Koç, katıldığı bir etkinlikte objektiflere yansıdı.