Başak Dizer, oğlu Kurt Efe'yle dans ettiği ve spor yaptığı anları paylaştı
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'la 2016 yılından bu yana mutlu bir evlilik sürdüren stil danışmanı Başak Dizer, sosyal medyada oğlu Kurt Efe ile yeni videolarını yayınladı.
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Paris'te 19 Şubat 2016 tarihinde dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, 15 Nisan 2022'de Kurt Efe'nin doğumuyla anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı.
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Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, oğulları Kurt Efe ile keyifli anlarını zaman zaman sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.
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Başak Dizer bir marka iş birliğiyle İtalya, Sorrento tatiline gitmişti geçtiğimiz günlerde. Dizer, İtalya'nın tadını doyasıya çıkardıktan sonra ülkeye dönüş yaptı ve oğlu Kurt Efe ile özlem giderdi.
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Stil danışmanı Dizer oğlu Kurt Efe ile dans ettiği ve spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.